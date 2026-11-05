O Monaco confirmou seu favoritismo e venceu o Nordsjaelland por 2 a 0 nesta quinta-feira, 05, no Stade Louis II, pela terceira rodada da Conference League. Em uma partida de amplo domínio dos donos da casa, que permitiram apenas uma finalização certa do adversário, Mathys Detourbet brilhou com um gol e uma assistência para garantir o triunfo.

A equipe treinada pelo brasileiro Filipe Luis, há quatro rodadas sem vencer no Campeonato Francês, manteve o aproveitamento impecável na competição europeia com três vitórias em três jogos. O Nordsjaelland somou apenas dois pontos até agora.

Postado em um 4-4-2, o Monaco tomou as rédeas da partida desde o apito inicial. Com 58% de posse de bola ao longo do jogo, a equipe da casa ditou o ritmo diante de um Nordsjaelland que pouco conseguiu criar.

A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Detourbet balançou as redes após receber assistência de Takumi Minamino.

A volta do intervalo trouxe momentos de frustração para a torcida no Stade Louis II. Logo nos primeiros minutos da etapa final, o Monaco chegou a balançar as redes duas vezes, mas ambos os lances foram revisados pelo VAR e os gols acabaram anulados.

Sem sofrer sustos na defesa, o Monaco promoveu mudanças para oxigenar o time. Aos 33 minutos, Matthis Abline entrou na vaga de Folarin Balogun. A alteração surtiu efeito na reta final: aos 46, Abline marcou o segundo gol, aproveitando passe de Detourbet.

O Monaco volta a campo no próximo domingo, 08, contra o Le Mans, pelo Campeonato Francês. O Nordsjaelland, por sua vez, terá seu próximo compromisso pela Conference League na quinta-feira, 26, quando recebe o Panathinaikos.