O técnico Filipe Luís destacou a necessidade imediata de ajustar o sistema defensivo do Monaco para estancar a oscilação recente na temporada. O treinador brasileiro afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 4, que o foco prioritário do trabalho está na correção do comportamento sem a bola para devolver o equilíbrio à equipe.

A preocupação defensiva aumentou após o revés por 3 a 1 diante do Paris FC, resultado que ampliou o jejum do time para quatro partidas sem vencer na Ligue 1. Na avaliação do comandante, o adversário conseguiu superar as linhas de marcação monegascas com espaço, gerando desproteção ao setor recuado.

Filipe Luís pontuou que o elenco é jovem e segue em fase de formação coletiva, mas ressaltou que o futebol profissional de alto rendimento cobra resultados imediatos e regularidade competitiva.

Busca por recuperação na Conference League

O Monaco volta a campo nesta quinta-feira, 5, quando recebe o Nordsjaelland, da Dinamarca, no Estádio Louis II, pela 3ª rodada da fase de liga da Conference League.

Enquanto ocupa o sétimo lugar no cenário nacional, o time monegasco soma 100% de aproveitamento na competição europeia, com triunfos anteriores sobre CSKA Sofia e Freiburg. O retrospecto continental positivo é apontado pela comissão técnica como a principal oportunidade para restabelecer a confiança do elenco.