O Panathinaikos não tomou conhecimento do Kairat Almaty e goleou por 5 a 1 na manhã desta quinta-feira, 22, no Almaty Central Stadium, pela segunda rodada da fase de pontos corridos da Conference League.

A equipe grega foi letal no ataque e construiu o placar com naturalidade, punindo a ineficiência dos donos da casa.

Início forte e vantagem grega

A partida começou com os visitantes ditando o ritmo do placar. Logo aos seis minutos, Taborda balançou as redes após receber assistência de Kyriakopoulos. Aos 24 minutos, Dessers ampliou a vantagem cobrando pênalti.

O Panathinaikos chegou a marcar novamente aos 29 minutos, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. O Kairat Almaty, que terminou o primeiro tempo com dois cartões amarelos recebidos por Tapalov e Mrynskiy, não conseguiu transformar sua posse de bola em perigo real antes do intervalo.

Goleada consolidada pelos reservas

Na volta para o segundo tempo, o Panathinaikos precisou de apenas dois minutos para marcar o terceiro, novamente com Dessers, desta vez aproveitando passe de Tetteh. A

partir daí, as substituições definiram o restante do confronto. Kangwa, que entrou aos 11 minutos da etapa final, marcou o quarto gol grego logo no minuto seguinte. Aos 30, Rastoder, outro jogador acionado no segundo tempo, fez o quinto.

O Kairat Almaty conseguiu descontar aos 34 minutos com Bekbolat, que recebeu assistência de Shirobokov — ambos também entraram no decorrer da partida.

Números e próximos compromissos

As estatísticas da partida ilustram a precisão do Panathinaikos. Embora o Kairat Almaty tenha finalizado mais vezes no total (12 a 11), os gregos acertaram o alvo seis vezes contra apenas duas dos mandantes, exigindo uma defesa do goleiro Temirlan Anarbekov. C

om o resultado, o Kairat Almaty, que iniciou a rodada na 18ª posição, segue com apenas um ponto em dois jogos e acumula um empate e uma derrota em seus últimos compromissos no torneio.

Já o Panathinaikos chega a quatro vitórias e um empate em seus últimos cinco jogos na competição. O Kairat volta a campo na quinta-feira, 5 de novembro, contra a Atalanta. No mesmo dia, o Panathinaikos recebe o CSKA Sofia.