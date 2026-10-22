Pafos e Riga empataram por 1 a 1 na tarde desta quinta-feira, 22, no estádio Stelios Kyriakidis, em confronto válido pela segunda rodada da Conference League.

Em uma partida marcada pelo equilíbrio absoluto na posse de bola, com 50% para cada lado, os gols que definiram o placar saíram apenas na etapa final, com brilho direto de jogadores que vieram do banco de reservas.

Gol anulado e equilíbrio inicial

O confronto começou com as equipes testando suas formações táticas — o Pafos postado em um 4-3-3 e o Riga em um 4-3-1-2. Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, os visitantes chegaram a balançar as redes, mas o gol do Riga foi anulado.

A partir daí, o jogo se desenhou com muita disputa no meio-campo e um número elevado de faltas, terminando com 14 infrações cometidas pelo Riga e 7 pelo Pafos. Os visitantes terminaram a partida com leve vantagem nas finalizações totais (15 a 13), mas a primeira etapa terminou sem alterações no placar.

Substitutos mudam a história do jogo

A rede finalmente balançou no segundo tempo, e as substituições foram determinantes para a construção do resultado. Aos 65 minutos, o Riga promoveu a entrada de Caio Ferreira no lugar de Diop. Apenas dois minutos depois, aos 67, Caio Ferreira marcou o gol dos visitantes, aproveitando a assistência de Oulad M’Hand.

O Pafos respondeu na mesma moeda e com a mesma eficiência. Aos 71 minutos, Sema entrou na vaga de Guga. Aos 76, foi a vez de Sema dar o passe decisivo para Biel marcar o gol de empate dos donos da casa.

O time mandante tentou pressionar e terminou o jogo com 10 escanteios a favor contra apenas 4 do adversário. O goleiro Kenan Pirić, do Riga, viu sua equipe ser atacada e fez duas defesas na partida, enquanto Radosław Majecki, do Pafos, foi exigido com uma intervenção, garantindo a igualdade no marcador.

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Sequência e próximos compromissos

Com o resultado, o Pafos soma agora uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos quatro jogos pela Conference League, contando este confronto. Já o Riga mantém sua invencibilidade recente no torneio, acumulando uma vitória e quatro empates nas últimas cinco partidas disputadas na competição.

As duas equipes voltam a campo pela Conference League na quinta-feira, dia 5 de novembro. O Pafos viaja para enfrentar o Twente, enquanto o Riga joga em casa contra o FK Jablonec.