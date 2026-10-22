O Brann Bergen confirmou seu favoritismo e venceu o Kauno Zalgiris por 4 a 1 na tarde desta quinta-feira, 22, na National Football Academy, em Kaunas.

Em duelo válido pela segunda rodada da Conference League, os visitantes dominaram as ações desde o início, controlaram a posse de bola e contaram com uma tarde inspirada de Holm, autor de três gols, para garantir o triunfo fora de casa.

Início movimentado e controle norueguês

A partida começou em ritmo acelerado. Logo aos sete minutos, Castro converteu cobrança de pênalti para colocar o Brann Bergen em vantagem. A resposta do Kauno Žalgiris foi rápida, com Renan Oliveira empatando o placar aos 12 minutos.

No entanto, a superioridade técnica e tática dos visitantes, que terminaram o jogo com 68% de posse de bola, logo se traduziu em gols. Aos 25 minutos, Holm marcou o seu primeiro na partida após assistência de Soltvedt.

Antes do intervalo, aos 40, Holm voltou a balançar as redes, desta vez com passe de Gudmundsson, ampliando para 3 a 1. O time da casa demonstrou nervosismo e acumulou três cartões amarelos apenas na etapa inicial.

Hat-trick e números do jogo

Na volta para o segundo tempo, o Kauno Žalgiris promoveu três substituições de uma só vez na tentativa de reverter o cenário, mas esbarrou no controle do Brann Bergen.

A equipe visitante ditou o ritmo trocando 658 passes contra apenas 301 dos donos da casa, além de finalizar 19 vezes ao longo do confronto, sendo sete no alvo.

Aos 40 minutos da etapa final, a superioridade foi coroada: Eriksen, que havia saído do banco de reservas aos 23 minutos, deu a assistência para Holm marcar o seu terceiro gol no jogo, o quarto do Brann, fechando a goleada.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Kauno Žalgiris segue sem pontuar na fase de liga da Conference League. A equipe, que era a 36ª colocada antes da bola rolar, soma agora duas derrotas em dois jogos no torneio, acumulando um saldo negativo expressivo após também perder por 4 a 0 para o Brighton na rodada anterior.

Já o Brann Bergen vive excelente fase na competição, registrando quatro vitórias e um empate em seus últimos cinco compromissos. O Kauno Žalgiris volta a campo na quinta-feira, 5 de novembro, contra o FC Lugano. No mesmo dia, o Brann Bergen visita o St. Truiden, ambos os jogos válidos pela Conference League.