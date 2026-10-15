O Getafe empatou por 1 a 1 com o Universitatea Craiova nesta quinta-feira, 15, em partida válida pela primeira rodada da Conference League.

Atuando fora de casa, a equipe espanhola teve maior posse de bola, mas saiu atrás no placar no segundo tempo. Na reta final, N. Gudelj garantiu a igualdade no marcador.

Vantagem romena após o intervalo

O confronto começou com o Getafe buscando controlar as ações, terminando a partida com 56% de posse de bola e 13 finalizações contra 11 do adversário. O primeiro tempo, no entanto, terminou sem gols e com apenas um cartão amarelo, aplicado a O. Romanchuk, do Universitatea Craiova.

As duas equipes viram seus goleiros trabalharem, com Laurenţiu Popescu e David Soria registrando duas defesas cada ao longo dos 90 minutos, refletindo o equilíbrio nas finalizações no alvo (três para cada lado).

Na volta para a segunda etapa, o time da casa recebeu uma sequência de cartões amarelos, aplicados a J. Lameira, A. Cicaldau e F. Coelho. Logo em seguida, aos 59 minutos, o Universitatea Craiova abriu o placar: A. Cicaldau deu a assistência para A. Al Hamlawi balançar as redes.

Reação espanhola na reta final

Atrás no placar, o Getafe, que vinha de uma vitória e uma derrota em seus últimos compromissos, promoveu alterações. As entradas de J. Mojica e A. R. Alcantara mudaram as peças em campo. Aos 81 minutos, N. Gudelj marcou o gol de empate para os espanhóis, definindo o placar final.

Com o resultado, o Universitatea Craiova passa a somar um ponto em um jogo na tabela de classificação da Conference League.

O Universitatea Craiova volta a campo na quinta-feira, 22, quando visita o Inter Club d’Escaldes, novamente pela Conference. Já o Getafe tem compromisso pelo Campeonato Espanhol na segunda-feira, 19, contra o Rayo Vallecano, antes de receber o FC Lugano no dia 22, pelo torneio continental.