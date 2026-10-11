O Freiburg mostrou força neste domingo, 11, ao vencer o Schalke 04 por 2 a 1, no Europa-Park, pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Mesmo jogando com um homem a menos em boa parte do segundo tempo, os donos da casa buscaram o gol da vitória na reta final com jogadores que saíram do banco de reservas.

O resultado leva a equipe aos 13 pontos, ocupando a primeira colocação na tabela de classificação.

Vantagem inicial e resposta visitante

Atuando diante da torcida e com uma ligeira vantagem na posse de bola (51%), o Freiburg abriu o placar logo aos 10 minutos da primeira etapa, com um gol de Maximilian Eggestein. A equipe mandante ditou o ritmo ofensivo da partida, terminando o jogo com o dobro de finalizações totais em relação ao adversário (10 contra 5) e mais chutes no alvo (4 a 1).

Apesar do volume menor no ataque, o Schalke 04 conseguiu ser efetivo em uma de suas descidas. Aos 30 minutos, Adrian Tobias Gantenbein deu a assistência para Kenan Karaman balançar as redes e deixar tudo igual no marcador antes do intervalo.

Expulsão e a cartada decisiva do banco

O cenário da partida se complicou para os donos da casa no segundo tempo. Após receber um cartão amarelo aos 4 minutos, Yuito Suzuki acabou punido com um cartão vermelho direto aos 19 minutos, deixando o Freiburg com dez jogadores em campo. O técnico J. Schuster precisou reconfigurar sua equipe, que atuava no esquema 4-2-3-1, e passou a utilizar as substituições para manter o time competitivo.

Aos 24 minutos, Keisuke Goto foi acionado na vaga de Yannick Engelhardt. Mais tarde, aos 38, Vincenzo Grifo entrou no lugar de Derry Lionel Scherhant. A estratégia funcionou de forma cirúrgica: apenas dois minutos após a entrada de Grifo, aos 40, ele serviu Keisuke Goto, que marcou o gol da vitória por 2 a 1, superando a desvantagem numérica.

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Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Freiburg mantém sua invencibilidade no torneio (quatro vitórias e um empate) e chega ao topo do Campeonato Alemão com 13 pontos. Já o Schalke 04, que vinha de uma sequência irregular, permanece com cinco pontos e ocupa a 13ª posição na tabela.

O Freiburg volta a campo na próxima quinta-feira, 15, quando recebe o FK Jablonec pela Uefa Conference League. O Schalke 04 terá a semana livre e joga no sábado, 17, em casa, contra o Mainz, pelo Campeonato Alemão.