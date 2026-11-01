O Eintracht Frankfurt venceu o Hamburgo por 3 a 1 na tarde deste domingo, 1º, no Deutsche Bank Park, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Com o resultado positivo, os donos da casa chegaram aos 11 pontos e assumiram a oitava colocação na tabela. Já os visitantes permanecem com nove pontos, ocupando o 15º lugar na classificação.

Início movimentado e empate rápido

A partida começou com o placar sendo alterado logo aos 10 minutos, quando Warmed Omari, do Hamburgo, marcou um gol contra, colocando o Eintracht Frankfurt em vantagem.

No entanto, a resposta dos visitantes foi imediata. Aos 14 minutos, Terem Moffi aproveitou a assistência de Albert Grönbaek para balançar as redes e deixar tudo igual no marcador antes do intervalo.

Vantagem retomada e intervenção do VAR

Na volta para a segunda etapa, o Eintracht Frankfurt precisou de apenas dois minutos para retomar a liderança. Aos 47 minutos, Raphael Onyedika Nwadike marcou o segundo gol dos mandantes.

A equipe da casa chegou a balançar as redes novamente aos 62 minutos, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.

Eficiência ofensiva define o placar

A anulação não freou o ímpeto do Frankfurt, que transformou sua superioridade nas finalizações em mais um gol. Aos 69 minutos, Younes Ebnoutalib recebeu passe de Can Yilmaz Uzun e marcou o terceiro, fechando o placar em 3 a 1.

Os números da partida refletem a precisão dos donos da casa: embora a posse de bola tenha sido equilibrada (52% a 48%), o Frankfurt acertou 10 finalizações no alvo contra apenas três do Hamburgo.

Situação na tabela e próximos compromissos

Contando este jogo, o Eintracht Frankfurt soma agora duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. O Hamburgo, por sua vez, amarga seu segundo revés consecutivo na competição, acumulando três vitórias e duas derrotas no mesmo recorte de cinco partidas.

O Hamburgo volta a campo na próxima sexta, 6, quando recebe o Borussia MGladbach. O Eintracht Frankfurt joga no sábado, 7, fora de casa, contra o Paderborn. Ambos os duelos são válidos pelo Campeonato Alemão.