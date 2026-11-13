O meio-campista Bruno Tabata tem evoluído bem após a sua operação de LCA. Na primeira fase de recuperação, quem abriu as portas para o atleta se cuidar foi o Sporting, clube em que construiu bonita história.

Determinado a retornar o quanto antes para ajudar o Qatar SC na reta final do Campeonato Catari, o jogador tem utilizado desse momento para ser ainda mais forte e o joelho direito tem dado ótimos sinais de evolução.

“Apesar da adversidade, tenho tentado lidar da melhor maneira possível, estou focado em me recuperar o quanto antes para em breve retornar aos campos e ajudar a minha equipe”, disse o jogador.

Emprestado pelo Internacional ao Qatar SC, Bruno Tabata visa realizar mais uma ótima passagem pela equipe. Na anterior, ele atuou em 28 oportunidades e teve excelentes números e atuações. Ao todo, marcou 13 gols e deu 7 assistências.

“Fui muito feliz aqui no clube na primeira passagem e busco mais uma vez corresponder dentro de campo. Tenho certeza que em breve vou poder ajudar o Qatar SC a alcançar os objetivos na temporada”, concluiu.