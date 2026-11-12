A Rússia protagonizou uma grande reação nesta quinta-feira, 12, e venceu o Uzbequistão por 3 a 2, de virada, no Pakhtakor Markaziy Stadium, em Tashkent.

Em amistoso, os donos da casa chegaram a abrir dois gols de vantagem, mas os visitantes brilharam na reta final do segundo tempo com jogadores que saíram do banco de reservas para garantir o triunfo.

Vantagem uzbeque no início

Atuando no esquema 4-2-3-1, o Uzbequistão viu a rede balançar a seu favor logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após um lance que teve um gol uzbeque anulado, o placar foi inaugurado de forma válida no mesmo minuto com um gol contra de Melekhin.

A Rússia, armada no 4-3-3, tentou responder e terminou a partida com maior posse de bola (56%) e mais finalizações (19 contra 10), mas não conseguiu vazar a defesa adversária durante a etapa inicial.

Substituições mudam a história do jogo

Aos 46 minutos, Karimov recebeu assistência de Khamdamov e fez o segundo gol dos anfitriões. O cenário parecia favorável aos uzbeques, mas as alterações promovidas pela equipe russa mudaram completamente o rumo da partida. Aos 66 minutos, entraram em campo nomes como Komlichenko e Miranchuk, que seriam decisivos para o resultado final.

Virada relâmpago

Com um total de sete finalizações no gol durante a partida, a Rússia iniciou sua reação aos 70 minutos, quando Komlichenko diminuiu a diferença após passe de Danilov, que havia entrado no intervalo. Apenas cinco minutos depois, aos 75, o próprio Komlichenko marcou novamente e deixou tudo igual no placar.

O golpe final veio aos 79 minutos, quando Miranchuk balançou as redes e decretou a virada por 3 a 2. Ao longo do duelo, os goleiros Vladimir Nazarov, do Uzbequistão, e Matvey Safonov, da Rússia, trabalharam com quatro defesas cada.

Próximos compromissos

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17, em novos confrontos amistosos. O Uzbequistão terá pela frente a Arábia Saudita, enquanto a Rússia medirá forças contra a Venezuela.