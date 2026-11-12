O lateral-esquerdo brasileiro Keffel é um dos principais nomes do Sumqayit na Premier League do Azerbaijão. Neste início de temporada, o jogador atuou em nove dos dez jogos da equipe e já tem gol e assistência, além de ser peça fundamental na construção ofensiva da equipe.

“Estou cada vez mais adaptado ao país e ao clube, isso facilita o trabalho no dia a dia e foi importante demais na minha evolução durante os jogos. Fico feliz pelo meu momento e, principalmente, por conseguir ajudar minha equipe dentro das partidas”, disse ojogador.

A Premier League do Azerbaijão conta com vagas para competições da Uefa. O campeão se classifica para a Champions League, já o segundo e o terceiro colocado vão para a Conference League. O Sumqayit, equipe que Keffel atua, vem numa crescente após duas vitórias seguidas e mira as primeira colocações do campeonato.

“Nosso coletivo tem evoluído jogo após jogo. Graças a Deus conseguimos duas vitórias seguidas e dois Empates , e o nosso objetivo é buscar essa arrancada nas próximas rodadas. Temos trabalhado duro em prol disso”, projetou.

O Azerbaijão é o segundo país no futebol internacional em que Keffel ganha destaque dentro de campo. Antes disso, o jogador teve ótimas passagens em Portugal. Primeiro pelo Trofense, depois pelo Torreense e também pelo Portimonense.