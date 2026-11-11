O técnico Pep Guardiola se tornou o principal alvo da seleção dos Estados Unidos para assumir o comando da equipe nacional. Segundo informações divulgadas pelo portal The Athletic, do jornal The New York Times, a federação americana já se movimenta em busca de um substituto para o argentino Mauricio Pochettino, que está prestes a deixar o cargo para retornar ao futebol inglês e dirigir o Manchester United.

Sem clube desde maio deste ano, quando encerrou uma vitoriosa passagem de dez temporadas pelo Manchester City, Guardiola encontra-se em período sabático. O treinador espanhol tem sido criterioso na escolha de seu próximo desafio e, recentemente, recusou uma investida oficial da seleção italiana.

A proposta da Azzurra havia sido formalizada pelos dirigentes Paolo Maldini e Leonardo, em uma tentativa de reerguer a equipe após a ausência nas duas últimas edições da Copa do Mundo.

De acordo com a publicação, os contatos entre os Estados Unidos e Guardiola ainda estão em fase embrionária. O técnico espanhol mantém boa relação com membros da Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF, na sigla original) e já havia recebido sondagens anteriores, no mesmo período em que o alemão Jürgen Klopp foi procurado, processo que culminou na contratação de Pochettino.

A iminente troca no comando dos Estados Unidos está diretamente ligada à crise vivida pelo Manchester United. Sob o comando do ex-jogador Michael Carrick, os Red Devils fazem um péssimo início de temporada e ocupam a zona de rebaixamento da Premier League.

Segundo a ESPN, dirigentes do clube inglês têm reuniões agendadas para selar a demissão de Carrick, e Pochettino desponta como o nome certo para assumir a vaga em Old Trafford.

Enquanto seu futuro não é definido, Pochettino segue à frente da seleção americana. O treinador comanda a delegação que disputa as quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, em confrontos de ida e volta contra o Haiti, agendados para este sábado, 14, às 18h30 (de Brasília), e para a próxima terça-feira, 17, às 21h.