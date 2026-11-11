A seleção dos Estados Unidos não participará da Copa do Mundo Sub-17 no Catar. A decisão de cancelar a viagem e a presença no torneio foi anunciada nesta quarta-feira, 11, em razão de preocupações com a segurança no Oriente Médio, a pouco mais de uma semana do início da competição, segundo a agência AFP.

A medida foi formalizada pela Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer) por meio de um comunicado direcionado aos jovens atletas convocados. “Escrevemos para informar sobre a difícil decisão de cancelar nossa concentração prévia ao Mundial e nossa participação prevista no torneio”, afirmou a entidade.

O cancelamento decorre diretamente das orientações oficiais emitidas pelas autoridades diplomáticas do país para o território catariano. “Infelizmente, diante das circunstâncias atuais, incluindo o alerta de viagem de nível 3 emitido pelo Departamento de Estado dos EUA para o Catar e as diretrizes relacionadas para a equipe da embaixada e suas famílias, não podemos mais participar do torneio”, completou a US Soccer.

Os Estados Unidos e Israel realizaram ataques conjuntos contra o Irã em fevereiro. A República Islâmica retaliou com ações contra países do Golfo aliados aos americanos. Vários eventos esportivos que seriam realizados na região foram afetados pela guerra, como o WTA Finals, do tênis, e o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Arábia Saudita.