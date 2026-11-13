O meio-campista Nikão fechou a sua segunda temporada no futebol chinês da melhor maneira possível: título da China League One, números espetaculares, acesso à elite do futebol local e eleito o melhor jogador da competição.

Com 11 gols e 10 assistências em 26 partidas disputadas pelo Guangdong GZ-Power, Nikão foi uma das principais referências técnicas da equipe e do campeonato ao longo das partidas.

“Melhor que isso, impossível. Conquistamos os objetivos do clube na temporada, o trabalho coletivo foi muito bem realizado e individualmente eu puder ter uma grande temporada também. Somente agradecer a Deus por tudo”, disse o jogador.

O Guangdong GZ-Power liderou o campeonato de ponta a ponta e dentro de campo mostrou uma equipe muito sólida na defesa e extremamente forte no ataque. Em conversa, Nikão atrelou isso ao trabalho realizado no dia a dia do clube:

“Não foi do dia pra noite. O que colhemos de positivo ao longo das partidas foi bem plantado desde a nossa pré-temporada. Direção do clube, comissão técnica e nós atletas estivemos todos focados em prol desse título e, naturalmente, as coisas aconteceram.”