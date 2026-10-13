Um episódio inusitado chamou a atenção no futebol internacional durante a partida entre Shaanxi Union e Foshan Nanshi, válida pela 26ª rodada da segunda divisão do Campeonato Chinês. O duelo ficou marcado por uma jogada na qual duas bolas balançaram a mesma rede quase simultaneamente.

Como ocorreu o lance bizarro

A situação atípica começou nos primeiros minutos do segundo tempo. Logo após uma cobrança de lateral executada pelo Foshan Nanshi, uma bola adicional que estava na beira do gramado rolou para dentro do campo de jogo. O Shaanxi Union deu sequência ao ataque com a bola regulamentar, enquanto os atletas disputavam espaço entre elas.

Para tentar chamar a atenção da arbitragem para a irregularidade, o atacante Mame Ndiaye, do Foshan Nanshi, chutou a bola extra diretamente contra a sua própria meta defensiva.

Qual foi a decisão da equipe de arbitragem

O goleiro Shi Xiaotian tentou intervir nos lances, mas as duas bolas terminaram dentro do gol quase no mesmo instante. Diante do desfecho confuso dentro da grande área, o árbitro invalidou as jogadas e ordenou a paralisação imediata, reiniciando o a partida conforme a regra.

Superado o episódio inusitado, o Shaanxi Union manteve o domínio técnico e confirmou a vitória sobre o adversário por 5 a 1.