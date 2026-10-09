Em sua segunda temporada no futebol chinês, Nikão caminha para números históricos pelo Guangdong GZ-Power: liderança da China League One, acesso antecipado, 11 gols marcados, 10 assistências, tudo isso em apenas 25 partidas.

Já adaptado ao país, o jogador elogiou as evoluções do futebol local.

“A gente observa no dia a dia um profissionalismo e um investimento muito grande no futebol chinês. Não à toa, na base já começaram a colher os frutos com uma grande geração sub-20. Fico satisfeito de ver esse crescimento e de alguma maneira agregar também”, disse.

A geração de atletas nascidos em 2007 é considerada promissora e a tendência é que possa encorpar ainda mais a seleção da China nas competições profissionais em breve.

“O balanço é extremamente positivo. Temos um grupo fechado e muito unido. Conseguimos o acesso à elite do futebol chinês de maneira antecipada e vamos em busca também do título da competição”, afirmou.

No Brasil, o jogador ficou marcado pela passagem pelo Athletico Paranaense, onde teve 336 jogos, 54 gols e conquistou seis títulos – os principais são os da Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e da Copa do Brasil (2019).

Ele também atuou por São Paulo, Cruzeiro, Ceará, Linense, América Mineiro, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Bahia e Vitória.