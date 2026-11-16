Zeca encerrou a temporada de 2026 em destaque pelo Shandong Taishan. Aos 29 anos, o atacante brasileiro terminou o ano com números expressivos: foram 26 partidas disputadas, 12 gols marcados e oito assistências distribuídas, totalizando 20 participações diretas em gols. Ao todo, o jogador acumulou 2.193 minutos em campo nas duas competições disputadas pelo clube chinês.

“Fico muito feliz com a temporada que consegui fazer. Os números são importantes, mas, acima de tudo, fico satisfeito por ter conseguido ajudar a equipe com gols e assistências durante o ano. Trabalhei bastante para manter esse nível e contribuir da melhor maneira possível”, avaliou.

O desempenho teve destaque tanto no Campeonato Chinês quanto na Copa da China. Pela liga nacional, Zeca participou de 23 partidas, marcou nove gols e deu seis assistências. Já na competição mata-mata, teve números ainda mais expressivos proporcionalmente: foram três gols e duas assistências em apenas três jogos, alcançando cinco participações em gols.

Com esse desempenho, terminou como terceiro maior artilheiro da Copa da China, segundo colocado no ranking de assistências e líder em participações diretas em gols.

A reta final da temporada, no entanto, foi marcada por um período de recuperação. Em setembro, durante confronto contra o Shanghai Port pela Copa da China, Zeca sofreu uma fratura no tornozelo direito e precisou se afastar das atividades. Após o processo de tratamento e recuperação, o brasileiro voltou a ficar à disposição na rodada de encerramento do Campeonato Chinês.

O retorno aconteceu no dia 8 de novembro, diante do Chengdu Rongcheng. Zeca foi titular, permaneceu em campo durante os 90 minutos e participou da vitória por 3 a 2 do Shandong Taishan, dando assistência para um dos gols da equipe.

Publicidade Continua após a publicidade

“Foi um período difícil por conta da lesão, principalmente por ter acontecido em um momento importante da temporada. Mas nunca deixei de trabalhar pensando na recuperação. Voltar na última partida, jogar os 90 minutos e ainda participar de um gol foi muito especial. Terminar o ano em campo, ajudando a equipe, foi uma sensação muito boa”, completou o atacante.

Aos 29 anos, o brasileiro fecha mais um ano de destaque no futebol chinês. Com 12 gols, oito assistências e presença decisiva nas duas competições disputadas pelo Shandong Taishan, Zeca reafirma sua importância ofensiva para a equipe e termina a temporada com números que evidenciam sua contribuição ao longo de 2026.