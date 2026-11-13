A seleção dos Emirados Árabes Unidos venceu Honduras por 3 a 1 na manhã desta sexta-feira, 13, no Sheikh Zayed Stadium, em Abu Dhabi. Em partida amistosa, os donos da casa apostaram na eficiência ofensiva para superar o maior controle de bola do adversário, garantindo o resultado positivo.

Eficiência contra a posse de bola

As duas equipes entraram em campo no esquema 4-2-3-1, mas com posturas diferentes. Honduras terminou o jogo com 59% de posse de bola e trocou mais passes (512 contra 351), mas encontrou dificuldades para acertar o alvo, finalizando apenas duas vezes na direção do gol defendido por Khalid Eisa, que fez uma defesa na partida.

Já os Emirados Árabes Unidos foram mais diretos, com 13 finalizações totais e seis no gol. Aos 33 minutos, Al Hammadi abriu o placar após receber assistência de Amaral. Pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, o próprio Amaral recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo.

Gols na etapa final e placar definido

O segundo tempo começou com gols rápidos. Aos 48 minutos, Bruno ampliou a vantagem para os Emirados Árabes Unidos, contando com assistência de Saleh. A resposta de Honduras veio logo em seguida, aos 52 minutos, quando Toro marcou após passe de Ruiz. Após o gol hondurenho, os dois treinadores promoveram uma série de substituições.

Pelo lado dos Emirados Árabes Unidos, Jumah entrou no lugar de Luan Pereira aos 62 minutos. A alteração surtiu efeito na reta final: aos 87 minutos, Jumah balançou as redes e deu números finais ao confronto.

O goleiro hondurenho Edrick Menjívar terminou a partida com três defesas realizadas. Nos acréscimos, aos 94 minutos, a equipe da casa ainda recebeu mais um cartão amarelo, fechando a conta de advertências do duelo.

Próximos compromissos

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17 de novembro, pela sequência dos amistosos. Os Emirados Árabes Unidos enfrentam a Síria, enquanto Honduras terá o Kuwait como adversário.