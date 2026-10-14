O Stuttgart foi a Bratislava nesta quarta-feira, 14, e venceu o Slovan Bratislava por 3 a 0, no Tehelne Pole Stadion, em partida válida pela segunda rodada da Champions League.

A equipe alemã, que vinha de uma vitória em seu compromisso anterior, construiu o placar com gols de Deniz Undav, Ermedin Demirović e um gol contra de Sandro Cruz. Com o resultado, o Stuttgart chega a seis pontos em dois jogos na competição, mantendo o aproveitamento perfeito após iniciar a rodada na nona colocação.

Vantagem construída no primeiro tempo

A partida teve seus primeiros registros na cronologia com advertências para a equipe visitante. O Stuttgart recebeu dois cartões amarelos na primeira etapa, com Ramon Hendriks aos 12 minutos e Bilal El Khannouss aos 26.

Pouco depois, aos 29 minutos, o placar foi aberto: Deniz Undav marcou para os alemães, aproveitando a assistência de Angelo Stiller, e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Gol contra e substituições na segunda etapa

No segundo tempo, o Slovan Bratislava, que registrava um balanço de uma vitória, um empate e uma derrota em seus últimos três jogos, viu a desvantagem aumentar aos 64 minutos, quando Sandro Cruz marcou um gol contra, ampliando para o Stuttgart.

A partir dos 71 minutos, os dois treinadores começaram a movimentar os elencos. O Stuttgart promoveu as entradas de Leo Sauer, Jamie Leweling, Atakan Karazor, Ermedin Demirović e Lorenz Assignon. Pelo lado do Slovan, entraram Artur Gajdos, Kevin Wimmer, Roman Cerepkai, Nino Marcelli e Alasana Yirajang.

Demirović fecha a conta no fim

Na reta final do confronto, o árbitro distribuiu mais dois cartões amarelos: Josha Vagnoman, do Stuttgart, foi advertido aos 77 minutos, e Peter Pokorny, do Slovan Bratislava, aos 85.

Já aos 90 minutos, as alterações da equipe visitante surtiram efeito direto no placar. Lorenz Assignon, que havia entrado quatro minutos antes, deu a assistência para Ermedin Demirović, que estava em campo desde os 81 minutos, marcar o terceiro gol e decretar a vitória por 3 a 0.

Com os seis pontos garantidos na tabela da Champions League, o Stuttgart volta suas atenções para o Campeonato Alemão, onde enfrenta o Hamburgo no sábado, 17. Pela competição continental, o próximo compromisso dos alemães será na terça-feira, 20, contra o Atlético de Madrid. Já o Slovan Bratislava volta a campo também na terça, quando visita a Roma pela Champions.