A Inter de Milão conquistou sua primeira vitória na Champions League ao bater o Shakhtar por 1 a 0, nesta quarta-feira, 21, no estádio San Siro, em Milão.

Em partida válida pela terceira rodada da fase de liga, a equipe comandada pelo técnico Chivu precisou superar a expulsão de Alessandro Bastoni na etapa final para garantir o triunfo. O gol decisivo foi anotado por Carlos Augusto, assegurando a recuperação dos italianos no torneio.

Equilíbrio e posse de bola visitante

O confronto começou com o Shakhtar, do técnico Turan, controlando a posse de bola, terminando a partida com 55% contra 45% dos donos da casa.

Logo aos 32 minutos, a equipe ucraniana precisou fazer sua primeira alteração, com Egor Nazaryna entrando no lugar de Pedrinho. Apesar do volume de jogo e das 12 finalizações totais do Shakhtar (quatro no alvo), o goleiro Josep Martínez trabalhou bem e registrou quatro defesas na partida.

Do outro lado, a Inter de Milão finalizou 13 vezes, exigindo também quatro defesas do goleiro Riznyk. O primeiro tempo terminou sem alterações no placar.

Expulsão e substituição decisiva

A etapa final trouxe o momento de maior tensão para os donos da casa. Aos 66 minutos, Alessandro Bastoni recebeu cartão amarelo. Apenas dois minutos depois, aos 68, o defensor da Inter de Milão recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando sua equipe com um jogador a menos.

Mesmo em desvantagem numérica, o técnico Chivu fez uma alteração que definiu o rumo do jogo: aos 75 minutos, Henrikh Mkhitaryan entrou na vaga de Ange-Yoan Bonny. Aos 77 minutos, a substituição deu resultado. Mkhitaryan deu a assistência para Carlos Augusto marcar o único gol da partida.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, a Inter de Milão, que era a 32ª colocada com zero pontos, chega a três pontos em três jogos, quebrando uma sequência de duas derrotas na competição (para Club Brugge e Real Madrid). Já o Shakhtar, que ocupava a 15ª posição, conhece sua primeira derrota no torneio após vencer o AEK Atenas e empatar com o PSV, permanecendo com quatro pontos.

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A Inter de Milão volta a campo no domingo, 25, contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. O Shakhtar terá seu próximo compromisso no dia 3 de novembro, quando recebe o Sporting, novamente pela Champions.