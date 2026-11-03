A Inter de Milão foi ao Stadion Feijenoord, em Rotterdam, e derrotou o Feyenoord por 3 a 0 na tarde desta terça-feira, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões de 2026/27. Com uma atuação eficiente e construindo o placar com naturalidade, a campeã italiana venceu pela segunda vez seguida depois de começar o torneio com duas derrotas.

Eficiência italiana no primeiro tempo

Mesmo atuando fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Cristian Chivu, postada em um 3-5-2, não demorou a abrir vantagem. Logo aos oito minutos de jogo, Yann Bisseck balançou as redes após receber assistência de Djed Spence. O Feyenoord, sob o comando de Giovanni van Bronckhorst, tentou manter a posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o volume em chances reais. Aos 34, Pio Esposito ampliou o marcador para a Inter de Milão.

No segundo tempo, a Inter consolidou a vitória aos nove minutos quando Piotr Zieliński marcou o terceiro gol dos visitantes, contando com passe de Nicolò Barella. As estatísticas da partida refletem a dinâmica: o Feyenoord terminou com 53% de posse de bola e 11 finalizações totais, mas acertou o alvo apenas duas vezes. Já a Inter, com 47% de posse, finalizou 11 vezes, mandando seis no gol e obrigando o goleiro Ernst a praticar três defesas.

Com o resultado, a Inter de Milão chega a seis pontos em quatro partidas na competição. O Feyenoord permanece com três pontos e amarga sua terceira derrota nesta Champions.

O próximo compromisso da Inter será pelo Campeonato Italiano, no domingo, 08, contra o Como, em casa. O Feyenoord volta a campo para enfrentar o Heerenveen no mesmo dia pelo Holandês.