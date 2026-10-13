O Club Brugge conquistou seus primeiros pontos na Champions League ao vencer a Inter de Milão por 4 a 3, nesta terça-feira, 13, no estádio San Siro. Em um confronto direto pela recuperação na segunda rodada da fase de pontos corridos, os visitantes contaram com uma atuação decisiva de Nicolò Tresoldi, autor de três gols, para superar o grande volume ofensivo dos donos da casa.

Eficiência visitante e empate antes do intervalo

As duas equipes entraram em campo buscando reabilitação após derrotas na primeira rodada. A Inter de Milão, comandada pelo técnico C. Chivu, tentou impor seu ritmo e terminou a partida com expressivas 27 finalizações e 53% de posse de bola. No entanto, foi o Club Brugge que abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Nicolò Tresoldi converteu uma cobrança de pênalti. A resposta italiana veio na reta final da etapa inicial: aos 44 minutos, Federico Dimarco deu a assistência para Lautaro Martínez deixar tudo igual.

Chuva de gols e decisão na etapa final

No segundo tempo, a precisão do time belga fez a diferença. Aos 63 minutos, Nicolo Tresoldi marcou o seu segundo gol no jogo, aproveitando passe de Carlos Forbs. Pouco depois, aos 74 minutos, Tresoldi balançou as redes novamente, completando seu hat-trick e ampliando a vantagem do Club Brugge. A Inter de Milão não desistiu e descontou aos 81 minutos, novamente com Lautaro Martínez.

O técnico I. Leko promoveu mudanças no Brugge, e a estratégia funcionou: aos 87 minutos, Romeo Vermant, que havia entrado pouco antes, marcou o quarto gol dos visitantes, com mais uma assistência de Carlos Forbs. Nos acréscimos, aos 93 minutos, os reservas da Inter também mostraram serviço, com Ange-Yoan Bonny marcando após passe de Aleksandar Stankovic, mas não houve tempo para buscar o empate. O jogo foi marcado por muitas faltas do lado belga, com o Brugge cometendo 12 infrações e recebendo cinco cartões amarelos, contra duas advertências para os italianos.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Club Brugge, que era o 24º colocado, chega a três pontos em dois jogos na competição. Já a Inter de Milão, que ocupava a 25ª posição, segue sem pontuar. O time italiano volta a campo no sábado, 17/10, contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano, e depois recebe o Shakhtar na quarta-feira, 21, pela Champions League. O Club Brugge terá seu próximo compromisso também na quarta-feira, 21, em casa, diante do Lens, pelo torneio continental.