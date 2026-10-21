O Club Brugge fez valer o mando de campo nesta quarta-feira, 21, e derrotou o Lens por 3 a 0, no Jan Breydel Stadium, em Bruges. Em partida válida pela terceira rodada da Champions League, os donos da casa controlaram a posse de bola e mostraram precisão no ataque para garantir o resultado. Com o triunfo, a equipe belga dobra sua pontuação no torneio de pontos corridos.
Eficiência belga contra volume francês
O confronto foi marcado por um contraste nas estatísticas ofensivas. O Lens, comandado pelo técnico Yannick Cahuzac em um 3-4-2-1, arriscou mais ao longo do jogo, terminando com 19 finalizações totais contra 11 do adversário, além de acertar o alvo sete vezes contra cinco dos mandantes. No entanto, o Club Brugge, armado por Leko no 4-2-3-1, ditou o ritmo com 57% de posse de bola e foi cirúrgico quando chegou ao ataque, convertendo a maioria de seus chutes certos em gols.
Gols em momentos cruciais
A resistência francesa foi quebrada nos acréscimos da etapa inicial. Aos 48 minutos do primeiro tempo, Hans Vanaken abriu o placar para o Club Brugge. O ritmo se manteve na volta do intervalo e, logo aos 50 minutos, Joaquin Seys ampliou a vantagem. Aos 67 minutos, o técnico Leko promoveu a entrada de Hugo Vetlesen no lugar de Félix Lemaréchal. A alteração surtiu efeito rápido: aos 72 minutos, Vetlesen deu a assistência para Carlos Forbs marcar o terceiro e dar números finais ao confronto.
Situação na tabela e próximos compromissos
O resultado consolida o bom momento do Club Brugge na competição. Contando este jogo, são duas vitórias nos últimos três compromissos pela Champions League (duas vitórias e uma derrota no balanço recente), levando o time, que era o 19º colocado, aos seis pontos na tabela. Já o Lens amarga sua segunda derrota seguida no torneio europeu (uma vitória e duas derrotas na sequência recente) e permanece com três pontos, ocupando a 21ª posição antes do início da rodada.
O Club Brugge volta a campo pela Champions League na quarta-feira, 04, quando visita o PSV. O Lens, por sua vez, vira a chave para o Campeonato Francês e recebe o Paris FC no sábado, 24.