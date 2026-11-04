O Como não tomou conhecimento do Lens e aplicou uma goleada impiedosa por 9 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Félix-Bollaert, na França. Em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões de 2026/27, a equipe italiana dominou as ações do início ao fim, convertendo sua superioridade em um placar histórico como visitante.

O clube italiano se tornou apenas o segundo time a marcar nove gols em uma partida na era Champions League (desde 1992/93), ao lado do Bayern de Munique (9 x 2 sobre o Dínamo Zagreb) e o primeiro a fazê-lo fora de casa.

Em toda a história da competição, contando a fase Copa dos Campeões, foi apenas o quinto a marcar pelo menos nove vezes como visitante, segundo o Mister Chip – e os outros conseguiram esse feito nas primeiras rodadas eliminatórias contra equipes de países pequenos como Chipre e Islândia.

Domínio italiano desde o início

A postura ofensiva do Como, armado no 4-2-3-1 pelo técnico Cesc Fàbregas, deu resultado logo aos sete minutos, quando Anastasios Douvikas abriu o placar com assistência de Maximo Perrone. Aos 17, o Lens teve um lance de pênalti revisado pelo VAR, mas a infração não foi confirmada, frustrando os donos da casa.

A equipe italiana manteve o controle e ampliou aos 32, novamente com Douvikas, desta vez servido por Álex Valle. Antes do intervalo, aos 40 minutos, Nico Paz marcou o terceiro após passe de Douvikas.

Na volta para a etapa final, o ritmo dos visitantes não diminuiu. Logo aos dois minutos, Lucas Da Cunha fez o quarto gol, com assistência de Nico Paz. Aos oito, Marc-Oliver Kempf marcou o quinto, servido por Luis Milla. A goleada tomou proporções ainda maiores aos 12 minutos, quando Douvikas completou seu hat-trick, novamente com passe de Nico Paz.

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As substituições promovidas pelo Como mantiveram o ímpeto ofensivo. Mattia Liberali, que entrou aos 13 minutos da etapa final, marcou o sétimo gol aos 17, com assistência de Jacobo Ramón. O Lens conseguiu seu único gol na partida aos 20, com Ruben Aguilar, após passe de Florian Thauvin.

No entanto, os italianos seguiram atacando. Martin Baturina fez o oitavo aos 24, servido por Liberali. Já nos acréscimos, aos 46, Matteo Papaccioli fechou o placar de 9 a 1, após nova assistência de Liberali.

Com o resultado, o Como chegou a nove pontos em quatro jogos e assumiu a quarta posição. Já o Lens permanece com três pontos após sua terceira derrota no torneio.

O Como volta a campo no domingo, 08, contra a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Lens enfrenta o Olympique Marseille pelo Campeonato Francês.