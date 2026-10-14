O Feyenoord conquistou seus primeiros pontos na Champions League ao vencer o Como por 3 a 2 na tarde desta quarta-feira, 14, no Stadion Feijenoord, em Roterdã.

Em duelo válido pela segunda rodada, os donos da casa saíram atrás no placar, mas buscaram a virada e contaram com um gol contra do goleiro Robert Sánchez na reta final para assegurar o triunfo.

Início agitado e resposta imediata

A partida começou com as duas equipes buscando o ataque, refletido no equilíbrio da posse de bola, que terminou com 52% para os visitantes e 48% para os mandantes.

O Como abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Assane Diao Diaoune marcou após assistência de Jacobo Ramón.

No entanto, a vantagem durou muito pouco. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Gjivai Zechiel recebeu passe de Luciano Valente e balançou as redes, empatando o confronto antes do intervalo.

Virada e gol contra decisivo

No segundo tempo, o técnico Giovanni van Bronckhorst viu suas alterações surtirem efeito. Aos 52 minutos, Anis Hadj Moussa colocou o Feyenoord em vantagem, aproveitando assistência de Gaoussou Kyassou Diarra, que havia entrado no jogo no intervalo.

O jogo seguiu disputado, com 19 faltas cometidas pelos donos da casa e 18 pelos visitantes. Aos 81 minutos, o lance que definiu a margem da vitória: o goleiro Robert Sánchez marcou contra o próprio patrimônio, ampliando para o Feyenoord.

O Como ainda descontou nos acréscimos, aos 93 minutos, com Anastasios Douvikas, mas não houve tempo para buscar o empate.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Feyenoord se recupera de uma derrota no jogo anterior e passa a somar três pontos em dois jogos na competição. O Como, que vinha de vitória na primeira rodada e ocupava a sexta posição, permanece com os mesmos três pontos.

O Feyenoord volta a campo na próxima quarta-feira, 21, quando visita o Betis novamente pela Champions. Já o Como tem compromisso pelo Campeonato Italiano no domingo, 18, contra a Fiorentina, antes de receber o Manchester United na quarta-feira, 21, pelo torneio continental.