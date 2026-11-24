O Porto garantiu uma vitória importante fora de casa nesta terça-feira, 24. Jogando no estádio De Kuip, em Roterdã, a equipe portuguesa superou o Feyenoord por 1 a 0, em duelo válido pela quinta rodada da Champions League. O confronto foi decidido logo nos primeiros instantes, com um gol contra, e marcado por tentativas frustradas de reação dos donos da casa.

Vantagem relâmpago e gols anulados

O placar foi movimentado logo aos dois minutos de jogo, quando Targhalline marcou contra o próprio patrimônio, colocando o Porto em vantagem.

A equipe visitante quase ampliou no minuto seguinte, mas teve um gol anulado. A partir daí, o Feyenoord buscou assumir o controle das ações, terminando a partida com 54% de posse de bola, mas esbarrou na dificuldade de converter o volume ofensivo em gols válidos.

Pressão holandesa e frustração no fim

No segundo tempo, os donos da casa intensificaram a busca pelo empate. Os números refletem a insistência do Feyenoord, que registrou 17 finalizações totais contra apenas nove do Porto, sendo seis no alvo contra três dos portugueses.

A grande chance de alívio para a torcida local veio na reta final. Aos 42 minutos, o Feyenoord chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado, selando o triunfo português.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Porto, que era o 26º colocado, chega a seis pontos em cinco jogos, engatando sua segunda vitória consecutiva na competição europeia. Já o Feyenoord, que iniciou a rodada no 32º lugar, permanece com três pontos e amarga sua terceira derrota seguida no torneio.

O Porto volta a campo no próximo domingo, 29, quando enfrenta o Sporting pelo Campeonato Português. O Feyenoord, por sua vez, terá seu próximo compromisso na terça-feira, 8, contra o Viking-NOR, novamente pela Champions League.