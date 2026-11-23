O Werder Bremen vive um grande momento no futebol alemão. Após dez rodadas da Bundesliga, a equipe comandada por Daniel Thioune soma 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas. O desempenho representa o melhor início do clube na competição desde a temporada 2009/2010, quando conquistou 21 pontos nas mesmas dez rodadas.

A marca foi atingida após o triunfo no Clássico do Norte, neste domingo, 22, quando superou o rival Hamburgo pelo placar de 4 a 0, no Weserstadion, em Bremen. Com esse resultado, o time alviverde colou no G4 da competição — o RB Leipzig, quarto colocado, possui três pontos a mais (21).

Titular na vitória do Werder, o lateral brasileiro Arthur foi um dos destaques do clássico e recebeu nota 2 da imprensa de Bremen (na escala alemã em que 1 é a melhor). Além da solidez defensiva, também criou duas chances claras de gol: na primeira, deu passe na medida para o artilheiro Fullkrug que, na entrada da área, mandou para fora. Já na segunda, fez belo cruzamento novamente para o camisa 10, que dominou e acertou o travessão.

“Estou muito feliz por ter alcançado tanto tempo de jogo logo de cara. Conseguimos uma sequência boa de resultados e nossa expectativa é continuar jogando em alto nível. Fui bem acolhido aqui no clube por todos e isso ajudou a acelerar a adaptação. Quero retribuir esse carinho com muita entrega e qualidade dentro de campo ao longo desta temporada”, enfatiza Arthur.

O brasileiro, que está emprestado pelo Bayer Leverkusen, foi titular em todos os jogos da liga desde que chegou ao Werder Bremen. Ao todo, ele disputou nove partidas na Bundesliga e só perdeu uma, além de ser o jogador mais rápido do clube, com uma velocidade de 35,37 km/h, atingida contra o Padeborn. Pela competição, o lateral soma ainda 81 desarmes e apenas três faltas cometidas.