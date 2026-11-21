O Freiburg mostrou eficiência para superar o Elversberg por 1 a 0 na manhã deste sábado, na Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. Mesmo jogando fora de casa e com menos posse de bola, os visitantes garantiram os três pontos com um gol na etapa final, consolidando seu lugar na parte de cima da tabela.

Eficiência define o confronto

Os números da partida evidenciam o contraste de propostas. O Elversberg, comandado pelo técnico Wagner em um 4-2-3-1, controlou as ações com 57% de posse de bola e trocou mais passes (481 contra 358). Os donos da casa também finalizaram mais vezes (10 a 9) e acertaram o alvo em duas oportunidades. No entanto, o Freiburg, armado no mesmo esquema tático pelo treinador Schuster, apostou na precisão cirúrgica. A equipe visitante teve apenas uma finalização no gol durante todos os 90 minutos, e foi exatamente a que definiu o placar a seu favor.

O gol decisivo na etapa final

O placar permaneceu inalterado durante todo o primeiro tempo, que teve como único registro na cronologia um cartão amarelo para Jan-Niklas Beste. O cenário mudou aos 68 minutos, quando Igor Matanović balançou as redes para o Freiburg, aproveitando assistência justamente de Beste. Logo após o gol, Matanović foi advertido com cartão amarelo e, minutos depois, ambos os protagonistas do lance decisivo foram substituídos pelo técnico Schuster. O Elversberg tentou responder com uma série de alterações promovidas por Wagner, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário, que terminou a partida com três cartões amarelos no total (Philipp Lienhart recebeu o último) e nenhuma expulsão. O time da casa não levou cartões.

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Com o resultado, o Freiburg chega a 22 pontos e ocupa a 3ª colocação no Campeonato Alemão. Contando este jogo, o balanço da equipe é de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Elversberg, que tinha 13 pontos antes do jogo, segue com a mesma pontuação na 8ª posição; sua sequência recente no torneio, também contando esta partida, aponta duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. O Freiburg volta a campo na quinta-feira, 26/11, contra o Twente (UEFA Conference League 2026/27). O próximo compromisso do Elversberg será no sábado, 28/11, diante do Colônia (Campeonato Alemão 2026/27).