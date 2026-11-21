O Borussia Dortmund confirmou o favoritismo e venceu o Borussia M’Gladbach por 1 a 0 na manhã deste sábado, 21, no Borussia-Park, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão.

Em um confronto que colocou frente a frente os extremos da tabela de classificação, o líder invicto precisou de paciência para furar o bloqueio dos donos da casa. O gol solitário da partida foi marcado por Felix Nmecha, já na reta final do segundo tempo, garantindo mais três pontos para os visitantes.

Controle do líder e faltas

Atuando fora de casa, o Borussia Dortmund assumiu o controle das ações desde o apito inicial. A equipe comandada pelo técnico Kovač terminou a partida com 58% de posse de bola e foi superior no volume ofensivo, registrando 15 finalizações totais contra nove do adversário, sendo cinco no alvo contra apenas duas dos mandantes.

O Borussia M’Gladbach, sob o comando de Blessin, tentou frear o ímpeto visitante com uma postura mais faltosa, cometendo 16 infrações ao longo do jogo, contra apenas sete do Dortmund. O primeiro tempo foi marcado pelo placar zerado e por cartões amarelos para Gadou, do Dortmund, e Zento Uno, do Gladbach.

Gol na reta final garante a vitória

Na segunda etapa, os dois treinadores promoveram diversas alterações nas equipes buscando mudar o panorama do jogo. O goleiro Batz, do Borussia MGladbach, viu a defesa ser exigida e encerrou a partida com quatro defesas, enquanto Kobel, do Dortmund, fez duas intervenções.

A insistência do líder do campeonato foi recompensada aos 35 minutos. Felix Nmecha marcou e decretou a vitória por 1 a 0 para o Borussia Dortmund. Com o resultado, o Borussia Dortmund chega a 24 pontos e segue na 1ª colocação do Campeonato Alemão, ostentando uma campanha invicta de sete vitórias e três empates.

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Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Borussia M’Gladbach permanece em situação delicada: é o 18º colocado com apenas quatro pontos e amarga sua terceira derrota nos últimos cinco jogos no torneio.

O Borussia Dortmund volta a campo na próxima terça-feira, 24, para enfrentar o Arsenal, pela Uefa Champions League. O Borussia M’Gladbach buscará a recuperação na sexta-feira, 27, quando visita o Werder Bremen, pelo Campeonato Alemão.