A repercussão do lançamento mundial do jogo Grand Theft Auto 6 alcançou o futebol europeu nesta quinta-feira, 19. Durante entrevista coletiva antes da retomada do Campeonato Alemão, o técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, abordou a estreia do título da Rockstar Games com descontração e alertou sobre o descanso dos atletas.

Kovac brincou que passou da idade de ter um videogame e admitiu que espera ver o elenco jogando a novidade, mas pediu moderação com a rotina de sono.

“Ouvi dizer há algum tempo que esse jogo ia sair. Acho que foi esta noite […]. Então, imagino que eles vão jogar. Espero que não joguem tão excessivamente a ponto de confundirem o dia com a noite. Isso seria um problema”, afirmou Kovac.

O Dortmund divide a liderança da Bundesliga com o Bayern de Munique, ambos com 21 pontos após nove partidas realizadas. O clube volta a campo neste sábado, 21, para enfrentar o Borussia Mönchengladbach.