Neste sábado (7), a bola rola para um duelo de opostos no Campeonato Alemão. O Colônia recebe o vice-líder Borussia Dortmund no RheinEnergieStadion, às 14h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada da competição.

O que está em jogo na Bundesliga

A partida acontece em um momento crucial da temporada. Para o Borussia Dortmund, cada ponto é decisivo na perseguição ao líder e na luta pela Salva de Prata. Um tropeço fora de casa pode significar uma distância irreversível na briga pelo título. Já o Colônia, embora fora da zona de rebaixamento direto, vê a aproximação dos últimos colocados com preocupação e precisa somar pontos para garantir sua permanência na elite.

Colônia busca estabilidade em casa

Ocupando a 13ª colocação na tabela com 24 pontos, o Colônia vive uma temporada de altos e baixos. Com uma campanha de 6 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, a equipe precisa urgentemente reagir para não permitir que o fantasma do rebaixamento ganhe força nesta reta final. A forma recente mostra instabilidade, e o time terá o desafio de superar a irregularidade defensiva para segurar um dos ataques mais potentes da liga diante de sua torcida.

Dortmund na perseguição ao topo

Do outro lado, o Borussia Dortmund chega para o confronto em uma situação muito mais confortável, mas com a pressão de quem briga pelo troféu. Atual 2º colocado com 52 pontos, os aurinegros fazem uma campanha sólida com 15 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Apesar de um revés recente em seu retrospecto de cinco jogos, a equipe mantém um desempenho consistente e entra em campo como favorita, apostando na qualidade técnica do elenco para conquistar os três pontos.

Onde assistir a Colônia x Borussia Dortmund

A partida promete ser intensa, com os anfitriões tentando fechar os espaços e os visitantes propondo o jogo ofensivo. O confronto terá ampla cobertura de transmissão para o Brasil: