Futebol Europeu

Bundesliga: a lista completa de todos os campeões do Campeonato Alemão

Publicado por: Minuto a Minuto em 30/09/2025 às 16:30 - Atualizado em 30/09/2025 às 16:36
Bayern de Munique tem 34 títulos da Bundesliga. Foto: Getty Images

A Bundesliga, como é conhecido o Campeonato Alemão, é uma das principais ligas de futebol da Europa, marcada por uma rica história e por uma hegemonia impressionante nas últimas décadas. Falar sobre os campeões alemães é, inevitavelmente, falar sobre o domínio do Bayern de Munique, o maior vencedor da competição com uma vantagem esmagadora sobre os rivais. No entanto, outros clubes também gravaram seus nomes na história, conquistando o cobiçado troféu “Meisterschale”.

O início do futebol alemão

Antes da criação da Bundesliga em 1963, o campeonato alemão era disputado em um formato de torneio eliminatório entre os campeões regionais. O primeiro campeão nacional foi o VfB Leipzig, em 1903. Clubes como Schalke 04 e Nuremberg também tiveram períodos de grande sucesso nesta era, acumulando títulos importantes que os colocam entre os maiores campeões da história do país, mesmo antes do formato de liga unificada.

A era Bundesliga e o Bayern

Com a profissionalização e unificação do futebol no país, a Bundesliga foi fundada para a temporada 1963/64, tendo o Colônia como seu primeiro campeão. Foi a partir daí que o Bayern de Munique, que nem sequer participou da primeira edição, começou a construir sua dinastia. O clube bávaro conquistou seu primeiro título na liga em 1968/69 e, desde então, estabeleceu um domínio sem precedentes, incluindo uma sequência de 11 títulos consecutivos entre 2013 e 2023.

Nesse período, foram raros os clubes capazes de romper a hegemonia do Bayern de Munique. O Borussia Mönchengladbach teve seu auge na década de 1970, enquanto o Borussia Dortmund se firmou como a principal força alternativa, especialmente nos anos 1990 e no início dos anos 2010. Mais recentemente, o Bayer Leverkusen entrou para a história ao conquistar seu primeiro título da Bundesliga de forma invicta na temporada 2023/24, encerrando a longa sequência bávara. No entanto, em 2024/25, o Bayern retomou o domínio e voltou ao topo do futebol alemão.

A lista completa de todos os campeões alemães

A seguir, a lista de todos os campeões desde a primeira edição oficial do campeonato nacional, incluindo a era pré-Bundesliga.

Era Pré-Bundesliga (1903-1963) – Principais campeões:
Nuremberg: 8 títulos
Schalke 04: 7 títulos
Hamburgo: 3 títulos
Borussia Dortmund: 3 títulos
Kaiserslautern: 2 títulos

Era Bundesliga (desde 1963/64):
1963/64: Colônia
1964/65: Werder Bremen
1965/66: 1860 Munique
1966/67: Eintracht Braunschweig
1967/68: Nuremberg
1968/69: Bayern de Munique
1969/70: Borussia Mönchengladbach
1970/71: Borussia Mönchengladbach
1971/72: Bayern de Munique
1972/73: Bayern de Munique
1973/74: Bayern de Munique
1974/75: Borussia Mönchengladbach
1975/76: Borussia Mönchengladbach
1976/77: Borussia Mönchengladbach
1977/78: Colônia
1978/79: Hamburgo
1979/80: Bayern de Munique
1980/81: Bayern de Munique
1981/82: Hamburgo
1982/83: Hamburgo
1983/84: Stuttgart
1984/85: Bayern de Munique
1985/86: Bayern de Munique
1986/87: Bayern de Munique
1987/88: Werder Bremen
1988/89: Bayern de Munique
1989/90: Bayern de Munique
1990/91: Kaiserslautern
1991/92: Stuttgart
1992/93: Werder Bremen
1993/94: Bayern de Munique
1994/95: Borussia Dortmund
1995/96: Borussia Dortmund
1996/97: Bayern de Munique
1997/98: Kaiserslautern
1998/99: Bayern de Munique
1999/00: Bayern de Munique
2000/01: Bayern de Munique
2001/02: Borussia Dortmund
2002/03: Bayern de Munique
2003/04: Werder Bremen
2004/05: Bayern de Munique
2005/06: Bayern de Munique
2006/07: Stuttgart
2007/08: Bayern de Munique
2008/09: Wolfsburg
2009/10: Bayern de Munique
2010/11: Borussia Dortmund
2011/12: Borussia Dortmund
2012/13: Bayern de Munique
2013/14: Bayern de Munique
2014/15: Bayern de Munique
2015/16: Bayern de Munique
2016/17: Bayern de Munique
2017/18: Bayern de Munique
2018/19: Bayern de Munique
2019/20: Bayern de Munique
2020/21: Bayern de Munique
2021/22: Bayern de Munique
2022/23: Bayern de Munique
2023/24: Bayer Leverkusen
2024/25: Bayern de Munique

Maiores campeões da história 

1. Bayern de Munique: 34 títulos
2. Nuremberg: 9 títulos
3. Borussia Dortmund: 8 títulos
4. Schalke 04: 7 títulos
5. Hamburgo: 6 títulos
6. Borussia Mönchengladbach: 5 títulos
7. Stuttgart: 5 títulos

