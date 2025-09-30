Bundesliga: a lista completa de todos os campeões do Campeonato Alemão

[Verificação de Fatos]
A Bundesliga, como é conhecido o Campeonato Alemão, é uma das principais ligas de futebol da Europa, marcada por uma rica história e por uma hegemonia impressionante nas últimas décadas. Falar sobre os campeões alemães é, inevitavelmente, falar sobre o domínio do Bayern de Munique, o maior vencedor da competição com uma vantagem esmagadora sobre os rivais. No entanto, outros clubes também gravaram seus nomes na história, conquistando o cobiçado troféu “Meisterschale”.
PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital
Antes da criação da Bundesliga em 1963, o campeonato alemão era disputado em um formato de torneio eliminatório entre os campeões regionais. O primeiro campeão nacional foi o VfB Leipzig, em 1903. Clubes como Schalke 04 e Nuremberg também tiveram períodos de grande sucesso nesta era, acumulando títulos importantes que os colocam entre os maiores campeões da história do país, mesmo antes do formato de liga unificada.
Com a profissionalização e unificação do futebol no país, a Bundesliga foi fundada para a temporada 1963/64, tendo o Colônia como seu primeiro campeão. Foi a partir daí que o Bayern de Munique, que nem sequer participou da primeira edição, começou a construir sua dinastia. O clube bávaro conquistou seu primeiro título na liga em 1968/69 e, desde então, estabeleceu um domínio sem precedentes, incluindo uma sequência de 11 títulos consecutivos entre 2013 e 2023.
Nesse período, foram raros os clubes capazes de romper a hegemonia do Bayern de Munique. O Borussia Mönchengladbach teve seu auge na década de 1970, enquanto o Borussia Dortmund se firmou como a principal força alternativa, especialmente nos anos 1990 e no início dos anos 2010. Mais recentemente, o Bayer Leverkusen entrou para a história ao conquistar seu primeiro título da Bundesliga de forma invicta na temporada 2023/24, encerrando a longa sequência bávara. No entanto, em 2024/25, o Bayern retomou o domínio e voltou ao topo do futebol alemão.
A seguir, a lista de todos os campeões desde a primeira edição oficial do campeonato nacional, incluindo a era pré-Bundesliga.
Era Pré-Bundesliga (1903-1963) – Principais campeões:
Nuremberg: 8 títulos
Schalke 04: 7 títulos
Hamburgo: 3 títulos
Borussia Dortmund: 3 títulos
Kaiserslautern: 2 títulos
Era Bundesliga (desde 1963/64):
1963/64: Colônia
1964/65: Werder Bremen
1965/66: 1860 Munique
1966/67: Eintracht Braunschweig
1967/68: Nuremberg
1968/69: Bayern de Munique
1969/70: Borussia Mönchengladbach
1970/71: Borussia Mönchengladbach
1971/72: Bayern de Munique
1972/73: Bayern de Munique
1973/74: Bayern de Munique
1974/75: Borussia Mönchengladbach
1975/76: Borussia Mönchengladbach
1976/77: Borussia Mönchengladbach
1977/78: Colônia
1978/79: Hamburgo
1979/80: Bayern de Munique
1980/81: Bayern de Munique
1981/82: Hamburgo
1982/83: Hamburgo
1983/84: Stuttgart
1984/85: Bayern de Munique
1985/86: Bayern de Munique
1986/87: Bayern de Munique
1987/88: Werder Bremen
1988/89: Bayern de Munique
1989/90: Bayern de Munique
1990/91: Kaiserslautern
1991/92: Stuttgart
1992/93: Werder Bremen
1993/94: Bayern de Munique
1994/95: Borussia Dortmund
1995/96: Borussia Dortmund
1996/97: Bayern de Munique
1997/98: Kaiserslautern
1998/99: Bayern de Munique
1999/00: Bayern de Munique
2000/01: Bayern de Munique
2001/02: Borussia Dortmund
2002/03: Bayern de Munique
2003/04: Werder Bremen
2004/05: Bayern de Munique
2005/06: Bayern de Munique
2006/07: Stuttgart
2007/08: Bayern de Munique
2008/09: Wolfsburg
2009/10: Bayern de Munique
2010/11: Borussia Dortmund
2011/12: Borussia Dortmund
2012/13: Bayern de Munique
2013/14: Bayern de Munique
2014/15: Bayern de Munique
2015/16: Bayern de Munique
2016/17: Bayern de Munique
2017/18: Bayern de Munique
2018/19: Bayern de Munique
2019/20: Bayern de Munique
2020/21: Bayern de Munique
2021/22: Bayern de Munique
2022/23: Bayern de Munique
2023/24: Bayer Leverkusen
2024/25: Bayern de Munique
1. Bayern de Munique: 34 títulos
2. Nuremberg: 9 títulos
3. Borussia Dortmund: 8 títulos
4. Schalke 04: 7 títulos
5. Hamburgo: 6 títulos
6. Borussia Mönchengladbach: 5 títulos
7. Stuttgart: 5 títulos
Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.