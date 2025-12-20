Em um confronto direto pelas primeiras posições da tabela, o Bayer Leverkusen mostrou frieza e eficiência para derrubar o último mandante perfeito do Campeonato Alemão. Mesmo saindo atrás no placar na Red Bull Arena, a equipe visitante precisou de apenas quatro minutos para virar o jogo ainda na etapa inicial e, com um gol nos acréscimos, selou a vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig. O resultado deste sábado (20) não apenas quebra a sequência de seis vitórias seguidas do Leipzig em casa, como também promove o Leverkusen à terceira colocação da Bundesliga.

Reação relâmpago define o primeiro tempo

A partida começou com o roteiro esperado: o RB Leipzig, empurrado pela torcida, pressionou desde os minutos iniciais. O time da casa controlava a posse e rondava a área adversária, mas esbarrava na defesa bem postada dos visitantes. A insistência parecia ter dado resultado aos 34 minutos, quando Schlager aproveitou uma cobrança de lateral, encontrou espaço na defesa passiva do Leverkusen e bateu no cantinho para abrir o placar.

No entanto, a alegria dos anfitriões durou pouco. O gol sofrido serviu como despertador para o Bayer Leverkusen, que respondeu de forma avassaladora. Apenas cinco minutos após sofrer o gol, aos 39, Arthur cruzou da direita e Terrier antecipou a marcação para cabecear e empatar. O Leipzig sentiu o golpe e, aos 43 minutos, viu a virada se concretizar. Em um contra-ataque letal puxado por Tella, Schick recebeu na área, limpou a marcação e fuzilou de direita, levando a vantagem de 2 a 1 para o intervalo.

Pressão estéril e o golpe de misericórdia

Precisando buscar o resultado, o RB Leipzig voltou para o segundo tempo adiantando suas linhas e sufocando a saída de bola adversária. O time criou chances, com destaque para finalizações de Baumgartner e uma chance clara de Harder, que acertou a rede pelo lado de fora após cruzamento venenoso de Raum. O goleiro Flekken também apareceu bem para garantir a vantagem visitante.

Enquanto o Leipzig se lançava ao ataque, deixava espaços perigosos na retaguarda. O Leverkusen administrou a pressão e aguardou o momento certo para matar o jogo. Já nos acréscimos, aos 52 minutos da etapa final, o contragolpe fatal aconteceu. Culbreath recebeu livre, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Gulacsi para decretar o 3 a 1. Houve reclamação de um toque de mão na origem da jogada, mas o gol confirmou a vitória maiúscula do Leverkusen, que agora soma 29 pontos e ultrapassa o próprio Leipzig na tabela de classificação.