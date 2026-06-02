O Monaco encaminhou a contratação do treinador Filipe Luís, ex-Flamengo. O jornalista Fabrizio Romano informou que os termos do contrato já foram fechados entre as partes. O brasileiro, de 40 anos, terá vínculo válido até junho de 2028.

Acerto com o Monaco e detalhes do contrato

A chegada de Filipe Luís ao futebol europeu marca sua primeira experiência como técnico no continente. Ele substituirá o belga Sébastien Pocognoli, que deixará o cargo após o Monaco finalizar a Ligue 1 2025/26 na sétima posição. Este desempenho resultou na classificação do clube para a Conference League na próxima temporada, frustrando as expectativas de uma vaga na Champions League.

Licença impediu ida ao Bayer Leverkusen

Antes de fechar com o Monaco, Filipe Luís esteve próximo de assumir o comando do Bayer Leverkusen, da Alemanha. A negociação, que estava em fase avançada, foi inviabilizada por um entrave burocrático: o técnico possui apenas a licença da Conmebol, e não a Uefa Pro Licence, exigida para atuar na Europa. A informação foi divulgada pelo jornal alemão Sky Sports.

O clube alemão chegou a contatar a Uefa em busca de uma solução, mas a lentidão do processo frustrou os planos. Diante da situação, o Monaco demonstrou grande interesse e se mostrou disposto a arcar com multas de até 25 mil euros (cerca de R$ 146,4 mil) por partida, caso necessário, para contar com o treinador.

Trajetória e títulos no Flamengo

Filipe Luís estava livre no mercado desde março de 2026, quando foi demitido do Flamengo. Em sua passagem pelo clube carioca, ele conquistou cinco títulos importantes: a Copa do Brasil de 2024, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, todos em 2025.

Outras especulações no mercado europeu

Além do Bayer Leverkusen, o nome de Filipe Luís também foi especulado nos bastidores do Chelsea, da Inglaterra, onde atuou como jogador. No entanto, o clube inglês optou pela contratação de Xabi Alonso, conforme relembrou o Lance!.