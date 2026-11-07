O Borussia Dortmund fez valer o mando de campo neste sábado, 7, e venceu o Elversberg por 2 a 1, no Signal Iduna Park, pela nona rodada do Campeonato Alemão. Em uma partida de números equilibrados, o meia Felix Nmecha foi o grande nome do jogo ao anotar os dois gols da vitória. O resultado mantém os mandantes na caça à liderança do torneio, ainda sem saber o que é perder na atual edição.

Equilíbrio e gols no segundo tempo

O confronto começou com a posse de bola dividida (51% a 49% para o Dortmund no total da partida) e sem alterações no placar durante a primeira etapa. O cenário mudou após o intervalo. Aos 10 minutos do segundo tempo, Felix Nmecha, que havia recebido cartão amarelo na etapa inicial, abriu o placar após assistência de Fábio Silva. Aos 26 minutos, Nmecha voltou a marcar, desta vez contando com passe de Maximilian Beier, que havia entrado ainda no primeiro tempo na vaga de Carney Chukwuemeka.

Elversberg desconta com reservas, mas esbarra em Kobel

Apesar da desvantagem, o Elversberg conseguiu levar perigo constante. Os visitantes terminaram a partida com mais finalizações no alvo do que os donos da casa (7 a 6), obrigando o goleiro Kobel a trabalhar e registrar seis defesas. A insistência deu resultado aos 36 minutos da etapa final, em uma jogada construída por jogadores que saíram do banco de reservas: Florian Le Joncour deu a assistência para Noel Futkeu marcar. A partida terminou com três cartões amarelos para o Dortmund e dois para o Elversberg.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Borussia Dortmund chega a 21 pontos e ocupa a 2ª colocação do Campeonato Alemão, ostentando uma campanha de seis vitórias e três empates. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias e três empates nos últimos cinco compromissos pelo torneio. Já o Elversberg permanece com 13 pontos, na 7ª posição, acumulando duas vitórias e três derrotas em seu recorte recente de cinco partidas.

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O Borussia Dortmund volta a campo no sábado, 21, contra o Borussia MGladbach, pelo Campeonato Alemão. Na terça-feira, 24, a equipe visita o Arsenal pela Champions League. O Elversberg também joga no sábado, 21, quando recebe o Freiburg pelo Campeonato Alemão.