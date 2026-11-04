Diante de uma sequência intensa de partidas na temporada, o técnico Niko Kovač reforçou o planejamento do Borussia Dortmund para encarar o calendário europeu. O comandante minimizou o peso da maratona de jogos e apontou que a solidez do grupo de atletas é o fator determinante para manter a equipe competitiva em todas as frentes, incluindo os desafios da Champions League.

“No fim das contas, esses times também têm que jogar contra o Borussia Dortmund. Não precisamos olhar só por esse lado. Nós também temos um peso enorme na Europa, então não é fácil para nenhum adversário jogar contra a gente. Deu para ver isso no fim de semana”, iniciou Kovač.

“Sempre falei isso: ‘o nosso time, a minha equipe é difícil de encarar’. Conseguimos competir com qualquer um. Por isso, amanhã jogamos em casa [contra o Betis] e queremos vencer. Não olhamos para a próxima semana nem para depois, só queremos entrar amanhã para vencer. Precisamos de 100%, e como o Greg [Kobel] falou, os caras estão bem, prontos e saudáveis. Amanhã só tem uma direção: a vitória”, finalizou.