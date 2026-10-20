O Borussia Dortmund venceu o Sabah por 2 a 1 nesta terça-feira, no Estádio Olímpico de Baku, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Com maior volume ofensivo e controle da posse de bola, a equipe alemã contou com a precisão do atacante Serhou Guirassy, autor dos dois gols, para garantir o triunfo fora de casa.

Controle alemão e empate pontual

Atuando no esquema 3-4-2-1 sob o comando de Niko Kovač, o Borussia Dortmund ditou o ritmo desde o início. A postura se refletiu nos números gerais da partida, com os visitantes registrando 55% de posse de bola, 502 passes trocados e 22 finalizações, contra 13 dos donos da casa. Aos 10 minutos, Guirassy abriu o placar para os alemães pegando um rebote na pequena área.

O Sabah, armado por Valdas Dambrauskas em um 4-2-3-1, conseguiu responder aos 39 minutos, quando Aden McCarthy balançou as redes após assistência de Tymoteusz Puchacz, levando o 1 a 1 para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Dortmund precisou de pouco tempo para retomar a dianteira. Aos oito minutos, Serhou Guirassy marcou novamente, desta vez pegando de primeira um passe de Joey Veerman.

Atrás no placar, o Sabah tentou reagir e recorreu a uma série de substituições a partir dos 20 minutos, mas esbarrou na defesa alemã e no acúmulo de infrações. A equipe da casa terminou o jogo com quatro cartões amarelos — três deles no segundo tempo —, enquanto o Dortmund não teve nenhum jogador advertido.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Borussia Dortmund chegou a seis pontos em três jogos na Champions League. O Sabah segue com três pontos, após uma vitória e duas derrotas.

O time do Azerbaijão volta a campo na quarta-feira, 04, contra o Viking, da Noruega, novamente pela competição europeia. Já o Borussia Dortmund tem compromisso no sábado, 24, quando recebe o Eintracht Frankfurt pelo Campeonato Alemão.