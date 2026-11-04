O Borussia Dortmund fez valer o mando de campo nesta quarta-feira, 04, venceu o Betis por 2 a 1, no Signal Iduna Park, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões, e encerrou a campanha perfeita dos espanhóis na competição.

Após um primeiro tempo sem alterações no placar, a rede balançou logo no início da etapa final. Aos quatro minutos, Fábio Silva abriu o marcador para o time comandado pelo técnico Niko Kovač. A resposta do Betis veio com efetividade a partir das substituições de Manuel Pellegrini. Aos 17 minutos, Aitor Ruibal entrou no lugar de Dani Ceballos; aos 20, o próprio Ruibal empatou o jogo, aproveitando assistência de Abde Ezzalzouli.

A igualdade, no entanto, durou pouco. Aos 27 minutos, Fábio Silva voltou a ser decisivo, desta vez servindo Konstantinos Karetsas — que havia entrado ainda aos 34 do primeiro tempo na vaga de Serhou Guirassy. Karetsas marcou e decretou o 2 a 1.

Os números da partida refletiram o equilíbrio em campo: o Dortmund teve 53% de posse de bola e 15 finalizações (seis no alvo), exigindo quatro defesas do goleiro Álvaro Vallés. Do outro lado, o Betis finalizou 11 vezes, parando em três defesas de Kobel.

Com o resultado, o Borussia Dortmund chega aos nove pontos em quatro jogos e está na 12ª posição. O Betis, que era o sétimo colocado e vinha de vitórias sobre Feyenoord, Porto e Lille, estaciona nos mesmos nove pontos, em 11º.

As duas equipes voltam suas atenções para os campeonatos nacionais no fim de semana. O Dortmund joga no sábado, 07, contra o Elversberg, pelo Campeonato Alemão. Já o Betis entra em campo no domingo, 08, para enfrentar o Elche, pelo Espanhol.