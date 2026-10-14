Em uma segunda etapa movimentada no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Betis venceu o Porto por 3 a 2 nesta quarta-feira, 14, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. O confronto contou com participação decisiva do atacante brasileiro Antony, autor da assistência para o segundo gol do time espanhol.
Segundo tempo agitado e virada do time português
Depois de uma etapa inicial sem gols, os mandantes abriram o placar logo aos dois minutos da etapa final com Abde Ezzalzouli, que recebeu na ponta esquerda e finalizou colocado no ângulo. A resposta do clube português veio sete minutos depois, com gol de falta marcado por Gabri Veiga. O Porto buscou a virada aos 16 minutos, quando Samu Aghehowa recebeu passe de Pepê e chutou forte para superar o goleiro adversário.
A reação da equipe da casa teve início aos 29 minutos do segundo tempo. Pelo lado direito do ataque, Antony avançou em velocidade e cruzou rasteiro para Cucho Hernández bater de primeira, empatando a disputa. A virada definitiva se consolidou aos 39 minutos, quando Isco converteu cobrança de pênalti para decretar o triunfo por 3 a 2.
Com a vitória diante de sua torcida, o Betis manteve 100% de aproveitamento na competição europeia, somando seis pontos em duas partidas para alcançar a nona colocação na tabela. Já a equipe portuguesa segue sem pontuar no torneio e ocupa o 30º lugar.
Pela competição continental, o clube português volta a campo no dia 20 de outubro diante do PSV. O time espanhol, por sua vez, volta as atenções para o Campeonato Espanhol, no qual enfrenta o Barcelona no sábado, 17.