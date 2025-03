Rúben Amorim analisa evolução de Antony e garante que melhora está ligada ao aspecto físico

O atacante brasileiro Antony encontrou um novo fôlego em sua carreira ao ser emprestado pelo Manchester United ao Real Betis. Em apenas seis jogos pela equipe espanhola, Antony marcou três gols e contribuiu com duas assistências, um desempenho notável em comparação com sua passagem pelo clube inglês, onde balançou as redes apenas uma vez em 14 partidas.

O técnico do Manchester United, Rúben Amorim, destacou a evolução do jogador no cenário espanhol, atribuindo a melhora ao aspecto físico. Antony, que vinha enfrentando dificuldades para se firmar na equipe inglesa, parece ter encontrado o ambiente ideal para mostrar seu potencial na La Liga.

Qual foi o impacto do empréstimo de Antony no Real Betis?

O empréstimo de Antony ao Real Betis trouxe um impacto significativo tanto para o jogador quanto para o clube. A mudança de ares permitiu que o atacante brasileiro reencontrasse seu melhor futebol, algo que não estava conseguindo demonstrar no Manchester United. Com um desempenho superior na Espanha, Antony não apenas aumentou sua confiança, mas também se tornou uma peça importante no esquema tático do Betis.

Além dos gols e assistências, Antony mostrou uma evolução em seu jogo coletivo e na capacidade de adaptação ao estilo de jogo espanhol. Sua presença em campo tem sido fundamental para o Real Betis, que busca se consolidar entre os principais clubes da La Liga.

O que explica a melhora de Antony na Espanha?

Vários fatores podem explicar a melhora de Antony no Real Betis. Primeiramente, o estilo de jogo da La Liga, que é mais técnico e menos físico que a Premier League, pode ter favorecido suas características. Antony é conhecido por sua habilidade e velocidade, atributos que são mais valorizados no futebol espanhol.

Outro ponto a considerar é o aspecto psicológico. A mudança de ambiente e a confiança depositada nele pelo técnico do Betis podem ter sido determinantes para que Antony se sentisse mais à vontade e motivado a mostrar seu talento. O suporte da equipe técnica e dos companheiros de time também desempenha um papel crucial na adaptação e no desempenho de um jogador em um novo clube.

Antony está pronto para enfrentar o Real Madrid?

Após ter sua expulsão anulada em um jogo recente contra o Getafe, Antony está disponível para enfrentar o Real Madrid. Este confronto é uma oportunidade para o atacante brasileiro mostrar seu valor contra uma das equipes mais fortes do mundo. Sua presença em campo será um teste importante para avaliar se ele realmente consolidou sua evolução no futebol espanhol.

Com a confiança renovada e o apoio do técnico Rúben Amorim, Antony tem a chance de continuar sua trajetória ascendente e se firmar como um dos destaques do Real Betis na temporada. O desempenho contra o Real Madrid pode ser um indicativo do que o futuro reserva para o jovem atacante brasileiro.

