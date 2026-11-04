O Porto conseguiu sua primeira vitória na edição 2026/27 da Liga dos Campeões ao golear o Napoli por 4 a 1, nesta quarta-feira, 04, no Estádio do Dragão. Após um primeiro tempo equilibrado, a equipe portuguesa construiu o placar elástico na etapa final, contando com o brilho do meia Gabri Veiga e a participação decisiva dos jogadores que saíram do banco de reservas.

Reservas decidem e transformam vitória em goleada

O time da casa, comandado pelo técnico Francesco Farioli, abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo quando Gabri Veiga deu a assistência para Jan Bednarek balançar as redes. O Napoli, no entanto, não se intimidou e buscou a igualdade na reta final da primeira etapa. Aos 43, Scott McTominay marcou para os italianos. O primeiro tempo também foi marcado pelo alto número de advertências para os visitantes: a equipe do técnico Massimiliano Allegri recebeu quatro cartões amarelos antes do intervalo.

Na etapa final, as substituições do Porto mudaram o rumo da partida. Aos 26 minutos, Veiga recolocou os donos da casa em vantagem, aproveitando passe de Santiago Giménez, que havia entrado pouco antes. Aos 35, foi a vez de Jakub Kiwior ampliar, com assistência de Hwang In-Beom, outro atleta acionado no decorrer da etapa final.

A situação do Napoli se complicou de vez quando Rafa Marín recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. Com um a mais, o Porto fechou a conta: Samu Aghehowa, que também saiu do banco de reservas, cobrou pênalti e decretou o 4 a 1.

Os números refletem a superioridade do Porto, que registrou 52% de posse de bola e 19 finalizações (oito no gol), exigindo quatro defesas do goleiro Alex Meret. Do outro lado, o Napoli finalizou 11 vezes, seis no alvo.

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O resultado traz alívio para o Porto na tabela da fase da liga da Champions League. A equipe, que estava sem nenhum ponto após três derrotas seguidas, agora soma três em quatro jogos. O Napoli permanece com os mesmos três pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 08, por seus campeonatos nacionais. O Porto visita o Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português, enquanto o Napoli recebe a Lazio pelo Campeonato Italiano.