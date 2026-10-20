O Napoli conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões de 2026/27 ao bater o Bodo/Glimt por 4 a 3, nesta terça-feira 20, no Estádio Diego Armando Maradona. Após iniciar a competição com duas derrotas, a equipe comandada por Massimiliano Allegri conseguiu se impor em casa pela terceira partida da fase da liga. O resultado dá um alívio aos italianos, que somaram seus primeiros pontos no torneio.

McTominay decide

A partida começou com o Napoli adotando uma postura ofensiva em sua formação 3-4-2-1. Logo no primeiro minuto de jogo, Matteo Politano abriu o placar com um lindo chute após receber assistência de Leonardo Spinazzola.

O Bodo/Glimt, que teve 57% de posse de bola ao longo do confronto, buscou a igualdade aos 27 minutos, quando Jens Petter Hauge marcou com passe de Sondre Fet. No entanto, ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, Scott McTominay recolocou os donos da casa em vantagem, aproveitando assistência de Kevin De Bruyne.

Na etapa final, o Bodo/Glimt voltou a empatar aos 17 minutos, com Andreas Helmersen, novamente com passe de Sondre Fet. O Napoli, que finalizou mais vezes no alvo durante o jogo (8 a 5), encontrou o terceiro gol aos 30, mais uma vez com Scott McTominay, agora servido por Matteo Politano. Aos 43 minutos, um gol contra de Odin Luras Bjortuft ampliou para os italianos, antes do próprio Fet descontar.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Napoli chegou a três pontos em três jogos na Champions League. Já o Bodo/Glimt conheceu seu segundo revés na competição e também tem três pontos.

O Napoli volta a campo no sábado, 24, contra a Roma, pelo Campeonato Italiano. O Bodo/Glimt terá seu próximo compromisso pela Champions League, na terça-feira, 03 de novembro, diante do Lille.