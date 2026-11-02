O Bodø/Glimt encara um cenário complexo antes de entrar em campo pela Liga dos Campeões. A equipe norueguesa recebe o Lille no Aspmyra Stadion nesta terça-feira, 03, convivendo com desfalques médicos e com seu técnico sob os holofotes.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, vários atletas do clube foram atingidos por um surto viral dias antes da partida continental. O técnico Kjetil Knutsen ressaltou o desgaste extremo provocado pela enfermidade em seus jogadores, que precisaram atuar debilitados na vitória por 3 a 2 diante do Viking pelo Campeonato Norueguês na última sexta-feira.

A recuperação física virou a principal preocupação da comissão técnica para o compromisso europeu, já que parte considerável do grupo ainda lida com os efeitos da infecção e limitações de energia.

Além das dificuldades clínicas, o ambiente interno ficou conturbado após o treinador Knutsen gerar repercussão negativa ao protagonizar uma acalorada discussão com o comandante do Viking, Morten Jensen, na última sexta-feira.

Após uma entrada de Kristoffer Askildsen, do Viking, em Jens Petter Hauge, que lhe rendeu cartão amarelo, os dois treinadores começaram a discutir. Knutsen chegou a puxar o boné de Jensen para baixo, cobrindo o rosto do colega.

O Bodo/Glimt começou a Champions League com uma vitória e duas derrotas.