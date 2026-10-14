O Bodo/Glimt venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0 nesta quarta-feira, 14, no Aspmyra Stadion, em Hakata, em partida válida pela segunda rodada da Champions League.

O confronto foi decidido no início do segundo tempo, com um gol de Fredrik Sjovold, assegurando o resultado positivo para os donos da casa em um duelo marcado pelo equilíbrio nas estatísticas.

Equilíbrio e cartões na primeira etapa

O primeiro tempo refletiu a disputa tática entre o 4-4-2 armado pelo técnico K. Knutsen para o Bodo/Glimt e o 3-4-2-1 do Borussia Dortmund, comandado por N. Kovac.

Os visitantes terminaram a partida com uma leve vantagem na posse de bola (52%) e trocaram mais passes (583 contra 550), mas não conseguiram converter o volume em gols nos 45 minutos iniciais.

A etapa foi marcada por duas advertências para a equipe alemã: J. Gadou recebeu cartão amarelo aos 13 minutos, seguido por Fábio Silva, aos 25. O Bodo/Glimt não foi advertido com cartões durante todo o jogo.

Gol decisivo e vantagem mantida

A rede balançou logo após o intervalo. Aos 52 minutos, Fredrik Sjovold marcou o gol da vitória do Bodo/Glimt, contando com a assistência de Sondre Auklend.

Em busca da reação, o Borussia Dortmund promoveu quatro substituições simultâneas aos 60 minutos, com as entradas de Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Ethan Nwaneri e Julian Ryerson.

Apesar de os alemães terem cobrado nove escanteios na partida e acertado quatro finalizações no alvo, o goleiro N. Haikin garantiu a meta intacta ao registrar quatro defesas. Do outro lado, G. Kobel fez duas intervenções nas três finalizações certas dos mandantes.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o revés, o Borussia Dortmund, que iniciou a rodada na 15ª colocação, permanece com três pontos em dois jogos disputados na competição europeia. Já o Bodo/Glimt confirma o bom momento recente, somando sua segunda vitória em um recorte dos últimos três compromissos.

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias. O Borussia Dortmund tem compromisso no sábado, 17, contra o Union Berlin, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. O Bodo/Glimt joga na terça-feir, 20, quando visita o Napoli, na Itália, novamente pela Champions.