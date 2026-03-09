As oitavas de final da Champions League têm início nesta semana com os jogos de ida. Com o chaveamento já definido, as equipes sabem seus possíveis adversários até a final. O principal confronto dessa fase é mais um Real Madrid x Manchester City, que aconteceu nas últimas seis edições da competição.
Nas oitavas, PSG e Chelsea se reencontram depois da final do Mundial de Clubes de 2025, quando os Blues venceram os franceses por 3 a 0 e foram campeões.
A grande sensação do torneio, o Bodø/Glimt vai enfrentar um adversário mais acessível, o Sporting, de Portugal. A equipe norueguesa podia ter pego o City no sorteio, mas vai enfrentar os portugueses.
Jogos de ida das oitavas de final da Champions
Terça-feira – 10
Galatasaray x Liverpool – 14h45
Atalanta x Bayern de Munique – 17h
Newcastle x Barcelona – 17h
Atlético de Madrid x Tottenham – 17h
Quarta-feira – 11
Bayer Leverkusen x Arsenal – 14h45
Paris Saint-Germain x Chelsea – 17h
Manchester City x Real Madrid – 17h
Bodo/Glimt x Sporting – 17h
