O Bodo/Glimt e o Lille empataram em 0 a 0 nesta terça-feira, 03, no estádio Aspmyra, na Noruega, em confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões de 2026/27. O resultado sem gols garantiu à equipe francesa o seu primeiro ponto na atual edição da competição.

A partida apresentou um cenário de equilíbrio na posse de bola, com 51% para o Bodo/Glimt e 49% para o Lille. A equipe visitante arriscou mais, registrando nove finalizações totais contra quatro dos donos da casa. No entanto, o time norueguês foi mais preciso: acertou o alvo quatro vezes. Do outro lado, o Lille finalizou três vezes na direção do gol.

O Lille agora soma um ponto em quatro jogos, enquanto o Bodo/Glimt aparece com quatro. Os noruegueses voltam a campo neste domingo, 08, para enfrentar o Tromso, pelo seu campeonato nacional. Os franceses terão o Rennes no mesmo dia pela Ligue 1.