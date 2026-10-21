O Galatasaray conseguiu seus primeiros pontos na Liga dos Campeões de 2026/27 ao vencer o Lille por 4 a 2 nesta quarta-feira, 21, no Stade Pierre-Mauroy, na França. Os donos da casa chegaram a liderar o placar com dois gols de Soriba Diaoune, mas os visitantes foram eficientes para buscar a virada. A vitória turca foi impulsionada por um gol contra do goleiro Berke Özer no início da segunda etapa, definindo o rumo da partida válida pela terceira rodada da fase da liga.

Primeiro tempo agitado e alternâncias no placar

O duelo começou com bola na rede logo aos dois minutos do primeiro tempo, quando Yunus Akgün abriu o placar para o Galatasaray. A resposta do Lille, que entrou em campo no esquema 4-3-3 sob o comando de Davide Ancelotti, foi rápida. Aos sete minutos, Soriba Diaoune empatou a partida após assistência de Alexsandro.

Com maior posse de bola (56% no total da partida), a equipe francesa virou o marcador aos 39 minutos do primeiro tempo, novamente com Diaoune, desta vez aproveitando passe de Hákon Arnar Haraldsson. No entanto, antes do intervalo, aos 44, Aleksey Batrakov recebeu de Roland Sallai e deixou tudo igual em 2 a 2.

Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou rapidamente a favor do time comandado pelo técnico Okan Buruk. Aos sete minutos, após um gol do Galatasaray ser anulado, o goleiro Berke Özer, do Lille, empurrou a bola para o seu próprio gol após um desvio na primeira trave em cobrança de escanteio, recolocando os visitantes em vantagem.

Mesmo finalizando menos ao longo do jogo (10 contra 15 do Lille), o Galatasaray mostrou precisão. Aos 16 minutos da etapa final, Victor Osimhen recebeu assistência de Baris Alper Yilmaz e marcou o quarto gol, dando números finais ao confronto. A partir daí, os treinadores promoveram diversas substituições, mas o placar de 4 a 2 se manteve inalterado até o apito final.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Galatasaray passa a somar três pontos em três jogos na competição, com uma vitória e duas derrotas. Já o Lille amargou sua terceira derrota consecutiva no torneio europeu e segue sem pontos.

O próximo compromisso do Lille será pelo Campeonato Francês no domingo, 25, contra o Monaco. O Galatasaray volta a campo no dia seguinte para o clássico contra o Fenerbahçe pelo Campeonato Turco.