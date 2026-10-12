O Arsenal visita o Lille nesta terça-feira, 13, pela Champions League, lidando com dois desfalques de peso no elenco. A confirmação veio pelo técnico Mikel Arteta, que revelou durante entrevista coletiva a ausência do zagueiro Piero Hincapié e do volante Martin Zubimendi, vetados pelo departamento médico. Ambos os atletas sofreram lesões no tornozelo durante uma atividade realizada após o embate contra Leeds United.

Como ocorreram as lesões no elenco londrino

Em entrevista coletiva concedida antes da viagem da equipe, o comandante detalhou a atividade pós-jogo voltada aos jogadores com menor minutagem. “Tínhamos um treino planejado após o jogo para os jogadores que não tiveram minutos suficientes, para dar a todos o dia de recuperação no domingo e colocar todos no ritmo certo. Em duas ações muito lamentáveis, perdemos dois jogadores”, afirmou Mikel Arteta em entrevista coletiva.

Avaliação médica e gravidade do quadro

O departamento médico do clube britânico monitora a evolução dos atletas por meio de novas avaliações de imagem para determinar o período exato de recuperação. O técnico espanhol indicou que a condição clínica do equatoriano exige maior atenção.

“Ambos vão desfalcar a partida de amanhã, isso é certo, e hoje eles farão mais um exame e provavelmente amanhã saberemos mais. Então veremos como eles vão evoluir. Acho que a situação do Piero parece um pouco mais séria, mas teremos que esperar para ver”, explicou Mikel Arteta.