O Arsenal foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira, 27, pelo Fleetwood Town, que milita na quarta divisão da Inglaterra. A partida terminou empatada em 1 a 1 no Estádio Highbury, em Fleetwood. Nos pênaltis, o time da casa ganhou por 5 a 3, após uma cobrança desperdiçada pelo brasileiro Bruno Guimarães.

A partida teve um primeiro tempo atípico e ficou paralisada durante alguns minutos por conta de um drone sobrevoando as imediações do gramado. Com uma formação alternativa escalada pelo técnico Mikel Arteta, os visitantes encontraram dificuldades de articulação e sofreram o primeiro gol aos 21 minutos da etapa inicial, marcado por Aaron Loupalo-Bi.

No segundo tempo, a comissão técnica acionou nomes como Martin Ødegaard e Ben White para buscar a reação. O empate londrino veio logo aos quatro minutos, quando o atacante Viktor Gyökeres finalizou para o fundo das redes. Já na reta final do tempo regulamentar, a equipe visitante ficou com um jogador a menos após a expulsão do jovem Max Dowman.

Cobranças de pênalti e desfecho da partida

Com a igualdade mantida até o apito final, a vaga foi definida nas cobranças de penalidades máximas. O Fleetwood Town converteu todas as suas cinco batidas, enquanto o meia Bruno Guimarães, marcado por um pênalti perdido na derrota do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, desperdiçou para os visitantes.

Empatado na liderança da Premier League, o Arsenal volta a campo neste domingo, 01, para visitar o Liverpool em Anfield.