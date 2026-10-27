O Manchester City terá ausências importantes para o jogo contra o Brighton nesta quarta-feira, 28, válido pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O centroavante Erling Haaland e outros quatro atletas habitualmente titulares foram preservados para controle de carga física, priorizando a sequência da temporada.

A lista de baixas atinge setores fundamentais da estrutura de Enzo Maresca. Além do artilheiro norueguês, não estarão em campo o goleiro Gianluigi Donnarumma, os defensores Joško Gvardiol e Rúben Dias, além do meio-campista Elliott Anderson. A decisão busca mitigar o desgaste em meio ao calendário apertado com a Premier League e a Champions League.

Com as ausências forçadas pelo planejamento físico, a formação titular trará novidades em diferentes posições. O goleiro argentino Gerónimo Rulli deve fazer sua estreia oficial na meta dos Citizens na vaga de Donnarumma. O miolo de zaga tende a ser formado por Marc Guéhi e Abdukodir Khusanov. Rayan Aït-Nouri e Nico O’Reilly disputam a lateral esquerda.

O City encara um adversário que vive grande fase. O Brighton figura no pelotão de frente do Campeonato Inglês e coleciona resultados contundentes, incluindo vitórias recentes sobre Arsenal e Manchester United.